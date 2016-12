Il Cdm approva il Def: crescita del Pil tagliata all'1,2% nel 2016. Matteo Renzi: "Nessuna manovra correttiva"

"Lo sforzo riformatore del governo permette di utilizzare le clausole di flessibilità consentite a un Paese con le finanze in ordine", ha proseguito Padoan. In merito al deficit 2017 fissato all'1,8% del Pil, il ministro ha dichiarato: "Siamo tranquilli che l'1,8% sia assolutamente compatibile con il quadro europeo". E ha aggiunto: "L'Italia è più in regola di altri Paesi nel chiedere la flessibilità, e non è ingorda".



Il debito si attesterà nel 2016 al 132,4% per poi scendere al 130,9% nel 2017, al 128,0% del Pil nel 2018 e al 123,8% nel 2019.



Renzi: "Nessuna manovra correttiva" - Nell'illustrare il Def, Renzi ha dichiarato che il governo non attuerà alcuna manovra aggiuntiva. "In 26 mesi di convivenza non abbiamo mai effettuato manovra correttiva, è termine che abbiamo rottamato, appartiene al passato", ha aggiunto il premier. "La politica economica del Governo produce risultati tangibili", ha invece affermato il ministro dell'Economia. "L'Italia ottiene più flessibilità perché è più in regola di altri con le regole europee".



"Pil +1,2% è un fatto di serietà, l'Italia cresce" - Il presidente del Consiglio ha poi affermato: "Il fatto che ci sia una revisione all'1,2% del Pil è un fatto di serietà. L'Italia cresce, questi sono i numeri ce li avevamo anche a colori ma non volendo stupirvi. La crescita accelera, come dice bene Padoan, del 50% rispetto al 2015, nel 2016 andremo meglio".



Ue, vicepresidente Katainen sferza l'Italia: già concessa molta flessibilità - "L'Italia è il Paese che ha ottenuto più flessibilità, non se ne può concedere ancora". Lo ha sottolineato il vicepresidente dell'Ue, Jyrki Katainen, al Workshop Ambrosetti di Cernobbio, spiegando che "la flessibilità non è la soluzione ai problemi". "Dobbiamo essere responsabili, bisogna continuare a fare le riforme, non c'è spazio per rilassarsi", ha poi ammonito.