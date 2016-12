Grecia, il dopo Varoufakis: Euclid Tsakalotos nuovo ministro delle Finanze

Euclid Tsakalotos, classe 1960, è nato a Rotterdam, e come il suo predecessore Yanis Varoufakis, è un economista che ha studiato principalmente all'estero, in particolare a Oxford. Membro del comitato centrale di Syriza, deputato dal 2012, è docente di economia all'Università di Atene. E' tornato a vivere in Grecia solo nel 1993, e ha un lieve accento straniero quando parla greco.



Tsakalotos, al pari di Varoufakis ritiene che il debito greco, da ristrutturare, sia al cuore della crisi ellenica. Pur presentando i suoi argomenti in maniera meno effervescente del dimissionario Yanis, critica in maniera drastica e radicale le ricette economiche liberiste che hanno creato la crisi finanziaria mondiale.