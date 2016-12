Grecia, ecco il testo dell'intesa

L'accordo tra Grecia e creditori riguarda l'avvio di negoziati sugli aiuti Esm (il fondo salva-Stati) con rigide condizioni, la creazione di un fondo che privatizzerà asset di Stato ellenici per fare profitti. L'intesa permetterà di ricapitalizzare le banche greche con 25 miliardi di euro subito. Il terzo programma per il salvataggio della Grecia avrà un importo di 82-86 miliardi. Ora tocca al Parlamento ellenico dare il via libera.