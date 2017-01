Fondi Ue, l'Europa striglia l'Italia: 7,6 mld da spendere

15:42 - "All'Italia restano da spendere 7,6 miliardi di euro". Così il commissario Ue per le politiche regionali Corina Cretu, che ad aprile sarà in Calabria, Campania e Sicilia. "Il Paese deve fare tre volte quello che ha fatto lo scorso anno per arrivare al 100% della spesa entro dicembre 2015", ha ribadito. Per la Cretu "una regione da prendere d'esempio è certamente la Puglia".

"La media di assorbimento dei fondi per le politiche di coesione dell'Italia per il periodo 2007-2013 è al 67,5%. Non è abbastanza. Deve fare di più", ha proseguito Corina Cretu in una conferenza stampa per il lancio di un'iniziativa a sostegno del rafforzamento della capacità amministrativa delle Regioni. La media Ue è del 78,5%.