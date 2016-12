Fisco, entrate gennaio-agosto a 283 miliardi: +3,6%

Nel periodo tra gennaio e agosto 2016 le entrate tributarie erariali, accertate in base al criterio della competenza giuridica, ammontano a 283.076 milioni di euro, in aumento del 3,6% (9.837 milioni di euro in più) rispetto allo stesso periodo del 2015. Lo comunica il ministero dell'Economia, ricordando che quest'anno il canone Rai viene versato da settembre, mentre con la precedente normativa arrivava nelle casse pubbliche nei primi mesi.