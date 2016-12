Fisco, 30 mln di italiani senza reddito In 10 mln pagano solo 55 euro di Irpef

Il peso del fisco In Italia si pagano più tasse che nella media Ue

Siamo ancora lì, nel nostro Paese si pagano più tasse che nella media europea. A lanciare l’allarme questa volta è la Confartigianato nel corso dell’Assemblea annuale degli artigiani che si è tenuta all’Expo di Milano. Non solo, negli ultimi dieci anni il peso del Fisco è cresciuto in Italia come in nessun altro Paese...