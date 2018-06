Financial Times: "Ue prepara multa a Google per abuso di posizione dominante"

La commissione Ue si prepara a multare Google per abuso di posizione dominante tramite il sistema operativo Android. Lo riporta il " Financial Times ", secondo le quali una sanzione è attesa anche se non se ne conosce al momento l'entità. L'Ue può imporre una multa fino a 11 miliardi di dollari , ovvero il 10% del totale giro d'affari di Alphabet, ma di solito le sanzioni sono decisamente inferiori. Dopo la notizia il titolo registra un calo a Wall Street.

Nel giro di qualche settimana Margrethe Vestager, la commissaria Ue per la Competizione, potrebbe annunciare una multa per il dominio di Android, il sistema operativo presente su oltre l'80% degli smartphone nel mondo. La Ue aveva annunciato il caso antitrust nel 2016 accusando Alphabet - la controllante di Google - di imporre condizioni di licenza per Android che favorivano i prodotti e le app di Google su quelli dei rivali. Il colosso tech respinse le accuse.



La Ue ha già condotto un'inchiesta su Google, punita nel giugno 2017 con una multa di 2,4 miliardi di euro perché ritenuta responsabile di avere abusato della propria posizione dominante favorendo su internet i propri servizi di Google Shopping. Una terza inchiesta è in corso per capire se l'azienda ha ingiustamente impedito ai rivali di accedere a siti che utilizzavano la sua barra di ricerca.