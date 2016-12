Fca scorpora Ferrari, Marchionne: "Il 4 gennaio Piazza Affari,nuovo capitolo"

"Oggi per Ferrari è l'inizio di un nuovo capitolo, si aprono nuove affascinanti prospettive". Così l'ad Sergio Marchionne ha aperto l'assemblea di Fca che ha poi deliberato sulla scissione. "Lo spin-off - ha proseguito Marchionne - aumenterà la capacità di Ferrari di mantenere e accrescere le caratteristiche che la rendono unica". E per la riduzione del debito di Fca "dobbiamo valutare con attenzione quanto far leva su Ferrari".

La quotazione di Ferrari a Milano è prevista per il 4 gennaio 2016. Lo ha detto Sergio Marchionne durante la conferenza stampa. "Aspettiamo l'ok di Borsa italiana che dovrebbe essere già arrivato", ha aggiunto.



La separazione da Fca - ha detto Marchionne aprendo l'assemblea - è la scelta migliore perché è il riconoscimento formale di quanto già esiste in realtà: Ferrari ha sempre avuto assoluta libertà di mantenere l'unicità dell'organizzazione e del marchio. Tuttavia, crediamo che la separazione permetterà alla società di esplicare al meglio il suo pieno potenziale fornendo una solida piattaforma per future opportunità di crescita".



"Ferrari sarà in grado di seguire le proprie strategie di business con una maggiore indipendenza operativa e finanziaria mantenendo al tempo stesso le caratteristiche uniche del proprio business e della propria organizzazione". "Ci aspettiamo che gli investitori continueranno ad essere sempre più attratti da Ferrari", ha aggiunto.