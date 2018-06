Fca, Marchionne: "Entro giugno azzereremo il debito"

Per sottolineare il cambio di rotta nei conti dell'azienda, Marchionne si è mostrato al pubblico senza il consueto maglioncino scuro che ha sempre indossato nei 14 anni al vertice. Il manager è arrivato alla guida della Fiat il primo giugno del 2004 e lascerà il gruppo nel 2019.



"A fine giugno avremo una posizione finanziaria netta positiva. C'è ancora del lavoro da fare, ma sono fiducioso", ha affermato Marchionne, secondo cui il nuovo piano industriale di Fca è "solido e coraggioso". "A livello di brand - ha proseguito - vedrete che i nostri messaggi si concentreranno su Jeep, Ram, Maserati e Alfa Romeo, che rappresentano la parte più significativa dei nostri ricavi e dei nostri utili".



"Dal 2004 a oggi, con l'eccezione della crisi globale del 2008, abbiamo sempre raggiunto i nostri target finanziari", ha precisato ancora l'amministratore delegato. "Non ci adageremo mai sugli allori dei risultati raggiunti perché l'unico approccio che conosciamo è quello di guardare sempre avanti, per raggiungere traguardi nuovi e più alti - ha aggiunto Marchionne -. Il nostro obiettivo ultimo, il vero traguardo è quello che dobbiamo ancora raggiungere. Tutti i cambiamenti che si prospettano non rappresentano una minaccia, ci stiamo allenando da 14 anni. In Fca abbiamo imparato a vivere nell'incertezza e siamo pronti a ogni evenienza".