Falsi documenti sui test di emissione, la Corea del Sud multa la Volkswagen per 16 milioni di dollari

Il ministero dell' Ambiente ha fatto sapere che il governo ha revocato le certificazioni alla Volkswagen per aver fornito alle autorità falsi documenti, infrangendo la legge.



A novembre le autorità sudcoreane avevano già multato la Volkswagen per 12,7 milioni di dollari e bandito le vendite dei veicoli diesel, testati con un software che alterava i risultati delle emissioni. Su questo le indagini sono ancora in corso.