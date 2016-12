Europa, riparte il mercato auto: +15% E Fca fa ancora meglio con un +17,7%

Crescita a doppia cifra per il mercato europeo dell'auto. Secondo i dati Acea, l'associazione dei costruttori europei, dopo la frenata di maggio , a giugno le immatricolazioni in Europa e nei Paesi Efta sono state 1.413.911, il 14,8% in più rispetto allo stesso mese del 2014. Nei primi sei mesi dell'anno il totale è stato di 7.414.958 , con una crescita dell'8,2%.

Fca in Europa fa meglio del mercato - Fca continua a fare meglio del mercato. A giugno le immatricolazioni del gruppo in Europa, più i Paesi Efta, sono state 87.438, il 17,7% in più dello stesso mese del 2014, con la quota di mercato che sale dal 6 al 6,2%. Nei primi sei mesi dell'anno le immatricolazioni sono state 472.825, il 12,6% in più dell'analogo periodo 2014; la quota passa dal 6,1 a 6,4%. Ancora una volta, dunque, Fiat Chrysler Automobiles cresce in Europa più del mercato.



Fiat, con 500 e Panda, domina il segmento A per il 30/esimo mese consecutivo: insieme hanno ottenuto nel mese una quota del 27,7%. 500L è per il nono mese consecutivo la più venduta del suo segmento, con una quota del 23,8% nel semestre. Anche grazie alla 500X (stabilmente nelle posizioni di vertice del suo segmento) il marchio Fiat registra un altro mese di forte crescita: +14,8%. A giugno nell'Europa dei 28 più i Paesi dell'Efta il Renegade ottiene il miglior risultato di vendite dal lancio (oltre 5.400) e continua a trascinare l'exploit di Jeep, che ha quasi triplicato le vendite rispetto all'anno scorso.