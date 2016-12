Emissioni manipolate, dubbi su Bmw Volkswagen, test truccati anche in Ue

Oggetto dell'indiscrezione di Bild sarebbero le Bmw X3 xDrive 20d, che nei test su strada avrebbero superato di 11 volte i limiti europei fissati per le Euro-6. Secondo l'inserto della Bild le autorità europee non hanno investigato le differenze evidenziate fra le emissioni NOx in laboratorio e nel mondo reale. Bmw ha prontamente replicato che "non esiste un programma per riconoscere i cicli di test delle emissioni all'interno di Bmw. Tutti i sistemi di emissione rimangono attivi anche al di fuori dei test".



Ue: ora serve quadro chiaro situazione - "Quello che è veramente necessario ora è avere una fotografia chiara della situazione di quanti veicoli ci sono in Europa con il software ingannevole" di Volkswagen. Così la portavoce della Commissione Ue per il mercato interno Lucia Caudet, ricordando che la questione verrà discussa nell'incontro a Bruxelles con le autorità nazionali di omologazione.



Poco dopo è intervenuta la commissaria Ue responsabile per mercato interno e industriam Elzbieta Bienkowska, che ha chiesto alla presidenza lussemburghese di turno dell'Ue di mettere lo scandalo Volkswagen in agenda della riunione del Consiglio competitività del primo ottobre a Lussemburgo. La riunione a Bruxelles con le autorità nazionali di omologazione, invece, non ha ancora una data precisa fissata ma dovrebbe avvenire "entro le prossime due settimane", riferiscono fonti Ue.



Stampa spagnola: Seat ha montato 500mila motori diesel - La Seat, filiale spagnola del gruppo Volkswagen, avrebbe montato dal 2009 oltre 500mila motori diesel "incriminati" nello scandalo delle emissioni nei suoi veicoli. E' quanto scrive il quotidiano iberico El Pais citando fonti vicine al gruppo. In particolare i motori sarebbero gli stessi usati da Volkswagen e Audi negli Stati Uniti e ora sotto oggetto di indagini, usciti dagli stabilimenti specializzati del gruppo. Seat gli avrebbero montati nella fabbrica di Martorell (vicino Barcellona) nei veicoli commercializzati fino a quest'anno con lo stesso sistema informatico che riduceva le emissioni durante i controlli.



Ministro tedesco: test truccati anche in Ue - Per quanto riguarda Volkswagen, secondo il ministro dei Trasporti tedesco Alexander Dobrindt i test sulle emissioni non sono stati manipolati solo negli Usa. "Siamo stati informati che in Europa i veicoli con motori diesel 1.6 e 2.0 sono stati manipolati", ha detto il ministro a Fox News, aggiungendo che non è ancora chiaro quanti veicoli siano coinvolti.



Delrio: "Controlli a campione su mille auto" - E mentre lo scandalo Volkswagen si allarga anche in Europa, l'Italia ha deciso di effettuare delle verifiche sulle reali emissioni di almeno mille macchine diesel di tutti i marchi. "In attesa che ci vengano comunicati i dati reali sulle auto coinvolte, faremo dei controlli a campione sulle vetture dei concessionari, cioè pronte per essere vendute", ha annunciato il ministro dei Trasporti Graziano Delrio. "Il costo previsto - ha aggiunto - è di otto milioni di euro".



Procura Torino apre inchiesta per disastro ambientale - Il fascicolo è stato aperto alcuni giorni fa dal pm Raffaele Guariniello, che si avvale della collaborazione dei carabinieri del Nas. Non ci sono iscritti nel registro degli indagati. Sono già stati comunque ipotizzati alcuni reati, tra cui la frode in commercio e disastro ambiente. Gli accertamenti verranno estesi anche ad altre marche automobilistiche.