10 febbraio 2018 15:35 Elezioni, Visco: nuovo governo non lasci dubbi su conti pubblici Il governatore della Banca d’Italia interviene al Forex di Verona sul prossimo appuntamento ai seggi

Il prossimo governo non dovrà lasciare dubbi "sulla determinazione a mantenere l'equilibrio dei conti pubblici senza deviare dal percorso di riforma avviata in questi anni". L'appello arriva dal governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, secondo il quale "si tratta di un percorso da proseguire con decisione per migliorare i servizi pubblici, accrescere la concorrenza in quelli privati e intensificare gli investimenti in capitale umano".

"Non deviare dal percorso di riforma avviato in questi anni""Quando l'andamento positivo del Pil e dell'inflazione nell'area dell'euro sarà tale da giustificare un rialzo dei tassi di interesse, la nostra economia non ne risentirà se le politiche economiche nazionali avranno saputo consolidare la ripresa in atto, senza lasciare dubbi agli investitori sulla determinazione del governo a mantenere l'equilibrio dei conti pubblici e senza deviare dal percorso di riforma avviato in questi anni". Lo ha ribadito Visco, nel corso del suo intervento al Forex. "Un percorso - ha spiegato - da proseguire con decisione per migliorare i servizi pubblici, accrescere la concorrenza in quelli privati, intensificare gli investimenti in capitale umano".

Le conseguenze del rialzo dei tassiOccorre preoccuparsi della 'credibilità e dell'efficacia delle riforme' e 'non della normalizzazione della politica monetaria' della Bce, ha aggiunto il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco all'Assiom Forex a Verona. Secondo Visco, il rialzo dei tassi non impatterà 'se le politiche economiche nazionali avranno saputo consolidare la ripresa in atto'. Il prossimo governo quindi non dovrà 'lasciare dubbi agli investitori sulla determinazione a mantenere l'equilibrio dei conti pubblici e senza deviare dal percorso di riforma avviata in questi anni'. Il ministro Padoan invita a 'continuare con vigore il processo di riforma e afferma che con gli investimenti pubblici l'Italia 'può raggiungere una crescita superiore al 2%'.