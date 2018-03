Dombrovskis bacchetta l'Italia: "Crescita molto sotto la media Ue" | "Fiducia in Mattarella per prossimo governo"

"In Italia abbiamo visto che la crescita è rafforzata nel 2017 e ci si aspetta che resti costante anche quest'anno, ma è ancora molto sotto la media europea, il debito è il secondo più elevato dell'Ue e la produttività è bassa": lo ha detto il vicepresidente della commissione Ue, Valdis Dombrovskis. "Ci sono ancora problemi nel settore bancario, ma si stanno affrontando", ma in generale restano ancora "sfide" da superare, ha aggiunto.

In Italia "riconosciamo che un eventuale governo di interim potrebbe non avere la piena autorità di bilancio e in questi casi accettiamo documenti di no change scenario, ma non balzerei a questa conclusione, dobbiamo vedere come si chiude il processo di formazione del governo". Ha aggiunto il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis.