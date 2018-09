Di Maio: "Mai chiesto le dimissioni a Tria, ma pretendo che trovi le risorse"

Sul nodo deficit che sta consumando lo scontro con il Tesoro, il vicepremier Luigi Di Maio ha chiarito che "nessuno ha mai chiesto le dimissioni di Giovanni Tria". Ciò che però il M5s, insieme alla Lega, pretende è "che il ministro dell'Economia di un governo del cambiamento trovi i soldi per gli italiani che sono in grande difficoltà". "Lo Stato non li può più lasciare soli e un ministro serio i soldi li deve trovare", ha sottolineato Di Maio.