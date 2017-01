Crolla la sterlina, media Gb: May pronta a una "hard Brexit"

La sterlina crolla sotto 1,20 dollari per la prima volta da ottobre, dopo le indiscrezioni dei giornali britannici sul discorso che martedì terrà Teresa May sulla Brexit . Secondo i rumor il premier intende siglare un divorzio chiaro dall'Unione europea, una "hard Brexit" come è spesso definita. May lancerà un appello alla Gran Bretagna, chiedendo che finisca il rancore tra i sostenitori dell'uscita e quelli della permanenza.

Secondo i giornali quindi il premier conservatore intende costruire un percorso verso la "hard Brexit", una strategia che potrebbe far infuriare i sostenitori del Remain. Quando, alla fine di marzo, verrà innescato l'Articolo 50 per l'uscita dall'Ue, inizieranno due anni di negoziati.



May è stata messa sotto pressione per rivelare la sua strategia in vista dei negoziati, che sono destinati a disegnare i futuri rapporti tra Londra e l'Unione europea. Il Sunday Times ha scritto che May annuncerà che la Gran Bretagna cerca una "chiara e dura Brexit". The Sun ha parlato di "tripla Brexit di May" e il Sunday Telegraph ha citato fonti del governo, che avrebbero detto: "La gente saprà che quando ha detto 'Brexit vuol dire Brexit', effettivamente indicava quello".



Downing Street, dal canto suo, afferma solo che il discorso conterrà un appello alla Gran Bretagna a "mettere da parte le vecchie divisioni e unirsi per fare della Brexit un successo". Nel referendum di giugno, caratterizzato da toni estremamente duri, il Leave ha vinto con il 52 per cento.