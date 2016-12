Crac Alitalia, quattro condanne: otto anni all'ex a.d. Giancarlo Cimoli

Si è concluso con quattro condanne e tre assoluzioni il processo per il crac della vecchia Alitalia nella gestione 2001-2007. Tra gli altri condannato a otto anni e otto mesi di reclusione Giancarlo Cimoli, presidente e amministratore delegato della compagnia dal maggio 2004 al febbraio 2007. Disposti anche risarcimenti milionari, per oltre 355 milioni di euro in solido.

Condannati a 6 anni e 6 mesi Pierluigi Ceschia, ex responsabile del settore Finanza Straordinaria; a 6 anni Gabriele Spazzadeschi, già dg del settore Amministrazione e Finanza, a 5 anni Francesco Mengozzi, ad dal febbraio 2001 al febbraio 2004. Sono tutti accusati di bancarotta.



A Cimoli vengono contestati anche due episodi di aggiotaggio per la diffusione di notizie false idonee a provocare una sensibile alterazione dei valori del titolo Alitalia. Assolti, per non aver commesso il fatto, gli ex funzionari Giancarlo Zeni e Leopoldo Conforti, e, perché il fatto non costituisce reato, Gennaro Tocci, già responsabile del settore Acquisti e Gestione Asset Flotta.



Per quanto riguarda il capitolo risarcimenti, il solo Cimoli dovrà sborsare 160 milioni di euro. I soldi dovranno andare, tra gli altri, ad Alitalia Linee Aeree Italiana, Alitalia Servizi, Alitalia Airport, Alitalia Express e Volare.