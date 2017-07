Conti pubblici, Moscovici a Renzi: "L'Italia rispetti le regole Ue"

Renzi: "Pensino a mantenere gli impegni sui migranti" - Dopo la reazione negativa di Bruxelles alla proposta di Renzi di tornare a Maastricht sul fronte dei conti pubblici, l'ex premier dichiara: "Ho grande rispetto per i commissari europei, che siano o meno d'accordo. Ma è possibile che ci dicano sempre cosa fare e poi non siano in grado di mantenere gli impegni sui migranti e i ricollocamenti? Comincino a far rispettare le regole su quel fronte".



Dijsselbloem: "I Paesi non decidono il deficit da soli" - Sull'argomento è intervenuto anche il presidente dell'Eurogruppo Jeroen Dijsselbloem che risponde così cosa pensi della proposta di Renzi: "Stare al 2,9% del deficit per cinque anni sarebbe fuori dalle regole di bilancio. Non è una decisione che un Paese può prendere da solo, in questa unione monetaria ci si sta insieme. Sono sempre aperto a rendere le regole più efficienti, efficaci, ma non possiamo unilateralmente dire che le regole non sono per me quest'anno e per i prossimi cinque. Le regole che abbiamo approvato, vanno rispettate".