Confcommercio: "Il taglio Imu farà alzare le tasse comunali di 1,5 mld"

Una famiglia su cinque non riesce a sostenere spese - Confcommercio e Censis nel loro ultimo Rapporto "Outlook Italia" registrano "miglioramenti per tutti gli indicatori anche se ancora non toccano tutta la popolazione". Infatti, sottolineano, "preoccupazione" per il fatto che "continui a crescere, sfiorando il 20% del totale, il numero di famiglie che non riesce a coprire tutte le spese con il proprio reddito".



Possibile crescita 2016 vicino 2% - "Nel 2016 il Pil potrebbe avvicinarsi al 2%" questo nel caso in cui "il governo riduca le tasse in maniera generalizzata su famiglie e imprese e la legge di stabilità esplichi a pieno i suoi effetti espansivi". Dice il presidente della Confcommercio, Carlo Sangalli. Stando solo alla manovra, il direttore dell'Ufficio studi della Confcommercio Mariano Bella stima un blocco di "5,9 miliardi" di misure espansive". Se tutta la cifra, spiega Bella, si traducesse in maggiori consumi ciò determinerebbe "un rialzo della previsione di crescita del Pil tra i 3 e i 4 decimi di punto. Questo significherebbe - sottolinea - passare dal +1,4%, che rimane la nostra indicazione ufficiale sul 2016, a un +1,6% / +1,7%". Un vantaggio che però si ridurrebbe a 1 massimo 2 decimi di punto in più rispetto alla stima dell'1,4% nel caso in cui, evidenzia Bella, "venisse rialzata l'Imu sulle seconde case e sugli immobili strumentali".



Padoan: "Taglio tasse permanente" - "Chiederei di non concentrarsi solo su un aspetto: dire che una manovra non è progressiva perché ci si concentra solo su una misura è francamente fuorviante. La manovra è fortemente progressiva". Lo ha detto il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan ricordando che il governo è impegnato a tagliare le tasse "in modo permanente" e che "la manovra è fortemente orientata al sociale e ai redditi bassi". Anche le tasse sulla casa, che restano per chi "ha più case", dimostrano che la manovra è progressiva.



Confindustria: Legge di Stabilità impatto positivo sul Pil - "La Legge di Stabilità - ha scritto Confindustria nella congiuntura flash di ottobre - ha un impatto positivo pari allo 0,3% del Pil nel 2016; solo una piccola parte di esso era stato già incluso nelle proiezioni di settembre. Nel complesso, quindi, la previsione di un aumento del Pil dell'1,5% l'anno prossimo esce consolidata".