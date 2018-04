Coldiretti: a Pasquetta gita fuori porta per 11 milioni di italiani | Oltre 350mila a tavola negli agriturismi

Non solo relax ma anche gastronomia. Tra i piatti più gettonati nei picnic del lunedì dell'Angelo si classificano, sottolinea sempre la Coldiretti, lasagne, salumi, formaggi, uova sode e le tradizionali grigliate sul posto a base di carne, pesce ed anche verdure. Non mancano però polpette, frittate di pasta o di verdure, pizze farcite, ma anche colomba farcita da creme realizzate con la cucina del giorno dopo favorita dalla tendenza a ridurre gli sprechi. Il menù infatti in molti casi è infatti a base degli avanzi della Pasqua per la quale gli italiani- stima la Coldiretti - hanno speso oltre 1,2 miliardi di euro a tavola restando nell'87% dei casi tra le mura domestiche.



Negli agriturismi la capacità di mantenere inalterate le tradizioni alimentari nel tempo con menù di Pasqua locali a base prodotti di stagione a chilometri zero e biologici è la qualità più apprezzata dagli ospiti ma sta crescendo l'offerta di servizi aggiuntivi. Nelle aziende agricole, sottolinea la Coldiretti, sono sempre più spesso offerti programmi ricreativi come l'equitazione, il tiro con l'arco, il trekking ma non mancano le attività culturali come la visita di percorsi archeologici o naturalistici ma anche corsi di cucina o di orticoltura.