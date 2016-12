Cambia il pagamento del canone Rai, in bolletta sei rate da 16,66 euro

Prime ipotesi sulle modalità di pagamento del canone Rai in bolletta, dopo la sua introduzione con la legge di Stabilità. Il conto potrebbe essere suddiviso in sei rate del valore di 16,66 euro, per un totale di 100 euro l'anno. Attestando di non possedere né televisori, né connessioni internet, sarà possibile invece evitare di pagare il canone. Prevista una sanzione da 500 euro per chi risulti moroso.