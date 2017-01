Berlino: ok ad ampia maggioranza per il terzo pacchetto di aiuti alla Grecia

Il Bundestag tedesco ha approvato con ampia maggioranza il terzo pacchetto di aiuti alla Grecia. A favore del piano da 86 miliardi per Atene hanno votato 454 deputati. Contro 113 voti, 18 gli astenuti. Il via libera arriva dopo quelli già incassati dei Parlamenti di Vienna, Tallin e Madrid.

"Per il governo tedesco è imprescindibile che l'Fmi resti al tavolo con i suoi esperti", ha detto il ministro delle Finanze tedesco Wolfgang Schaeuble parlando al Bundestag prima del voto. "E' possibile un alleggerimento del debito senza un taglio", ha poi sottolineato.



Ue: "Bene voto Bundestag" - La Commissione Ue "accoglie con favore la ratifica nazionale al Bundestag" del terzo programma di assistenza finanziaria. Così un portavoce dell'esecutivo Ue. Dopo l'ok dei parlamenti nazionali, è atteso il via libera del board dell'Esm e la firma del Memorandum d'intesa (MoU) da parte del vicepresidente dell'esecutivo europeo Valdis Dombrovskis, mentre giovedì mattina dovrà arrivare il primo esborso ad Atene.



Da Esm ok a terzo programma di aiuti - Il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombroviskis ha firmato, a nome dell'esecutivo Ue e del suo presidente Jean-Claude Juncker, il memorandum d'intesa con la Grecia che definisce le condizioni che Atene deve rispettare per il terzo programma di aiuti da 86 miliardi. Intanto l'Esm ha comunicato in una nota ufficiale il via libera al piano salva-Atene.