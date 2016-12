Banche, ok Ue a Italia: si potrà attivare il sostegno pubblico

Lo schema di garanzie per le banche chiesto dall'Italia e autorizzato dalla Ue avrà un costo per gli istituti di credito che ne faranno richiesta, spiegano diverse fonti finanziarie.



L'impegno dello Stato sarà sotto forma di 'tutela' della liquidità o attraverso l'emissione di strumenti finanziari per il capitale. L'ammontare della garanzia eventualmente attivata, che avrà una finestra di 6 mesi, inciderà solo sul debito pubblico e non sul deficit, come già visto nei precedenti casi.



La Commissione europea in un comunicato rende noto che "l'Italia ha chiesto alla Commissione di autorizzare un sostegno alla liquidità, che può essere fornito alle banche solventi in caso di bisogno. L'Italia ha notificato questa misura per ragioni precauzionali. Non ci sono aspettative che emerga la necessità di usare questo schema".



"Durante l'applicazione delle regole straordinarie per gli aiuti di Stato alle banche in caso di crisi, la Commissione autorizza schemi di garanzia per i passivi delle banche per periodi di sei mesi, al fine di monitorare gli sviluppi e adattare ad essi le condizioni applicate".



"Come dimostrano questa decisione e altre precedenti - conclude la Commissione - per far fronte elle turbolenze dei mercati ci sono diverse soluzioni che possono essere messe in opera nel pieno rispetto delle regole Ue".