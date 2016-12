Banca Mondiale: "700 milioni di persone vivono in estrema povertà"

Nel mondo ci sono 700 milioni di persone che vivono in estrema povertà. Lo afferma la Banca Mondiale, sottolineando come "l'indebolimento dell'economia globale minacci i progressi verso l'obiettivo di mettere fine alla povertà estrema entro il 2030". Il numero delle persone che vivono in condizioni così drammatice, secondo i dati diffusi dall'istituzione internazionale, è sceso di oltre un miliardo negli ultimi 15 anni.