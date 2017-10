29 ottobre 2017 12:14 Bamboccioni, ecco il nuovo identikit: hanno un lavoro e vivono al Nord Lo dice unʼindagine pubblicata dalla Banca dʼItalia: giovani-adulti che, pur potendo permettersi di lasciare casa, scelgono di rimanere con mamma e papà per non perdere il tenore di vita a cui sono abituati

I bamboccioni italiani abitano al Nord, provengono da famiglie con reddito alto e spesso hanno un lavoro. Giovani-adulti che, pur potendo permettersi di lasciare casa, scelgono di rimanere con mamma e papà perché è più conveniente e per non perdere il tenore di vita a cui sono abituati. E' ciò che emerge da una nuova indagine pubblicata dalla Banca d'Italia.

Secondo gli ultimi dati dell'Organizzazione per la cooperazione economica e lo sviluppo circa l'80% di giovani italiani vivono ancora in casa con i genitori. Tra i paesi sviluppati è la percentuale più alta.



Il solco diventa significativo se confrontiamo la tendenza italiana con quella statunitense. Prendiamo come paramentro i nati tra il 1970 e il '74: tra i 15 e i 19 anni il 15% degli americani era già andato via di casa, in Italia solo 5%. All'età di 29 anni l'80% degli statunitensi viveva già da solo, gli italiani erano il 59%. Dall'indagine è emerso inoltre che circa il 13% dei 40enni italiani è ancora a casa con i genitori.





L'Italia primeggia pure nel confronto con altri Paesi europei. Benché anche in Paesi come Spagna e Portogallo si registra la tendenza dei giovani a vivere con i genitori, l'Italia rimane comunque al primo posto con i suoi 83% di ragazzi tra i 20-24 anni che sono in casa con mamma e papà.