Atene, nel piano tasse sui ricchi

Nuove tasse sui ricchi e sulle aziende, un aumento dell'Iva su alcuni prodotti ma non sull'elettricità, non ulteriori tagli a pensioni e stipendi pubblici. Sono queste alcune delle proposte incluse nel piano che Atene ha presentato ai creditori. Intanto a Bruxelles è cominciato con mezz'ora di ritardo l'Eurosummit sulla Grecia. L'obiettivo è preparare la strada per un'intesa per fine settimana.