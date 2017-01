foto Ansa

- Il debito pubblico italiano a luglio si è attestato a 2.072,863 miliardi di euro, in diminuzione di 2,3 miliardi rispetto al mese precedente. Lo comunica Bankitalia. Secondo i dati di via Nazionale inoltre nei primi sette mesi dell'anno le entrate tributarie sono state pari a 225 miliardi, in aumento dell'1,4% (3,2 miliardi) rispetto a quelle dello stesso periodo del 2012.