foto Ansa 08:57 - Microsoft acquista i cellulari Nokia, anche il marchio Lumia, per 5,44 miliardi di euro. Lo comunicano le due aziende in una nota, sottolineando che Redmond rileverà le attività "devices e service" di Nokia, oltre alla licenza per i brevetti e l'uso dei servizi mappe. L'accordo dovrebbe chiudersi nel primo trimestre 2014. Alla chiusura dell'accordo circa 32mila dipendenti Nokia passeranno a Microsoft, inclusi 4.700 che lavorano in Finlandia.

Per Steve Ballmer, l'amministratore delegato di Microsoft in uscita, si tratta di una scommessa importante sulla possibilità di Nokia di sfidare Apple e Samsung. Proprio da Nokia potrebbe arrivare il successore di Ballmer: al termine dell'operazione alcuni manager della società finlandese passeranno a Microsoft. Fra questi l'amministratore delegato di Nokia, Stephen Elop, che con l'annuncio dell'accordo ha lasciato l'incarico da numero uno.



Microsoft e Nokia sono legate da alcuni anni, da quando Elop da Redmond è giunto in Finlandia e ha siglato la partnership fra le due società. "Unire le due squadre accelererà la quota e i profitti di Microsoft nella telefonia e rafforzerà le opportunità per Microsoft e i nostri partner", afferma Ballmer, prevedendo una transizione dolce, alla luce dei rapporti di lunga data. "Dopo una valutazione scrupolosa su come massimizzare il valore per gli azionisti, riteniamo che questa transazione sia la strada migliore per Nokia e i nostri azionisti", afferma Risto Siilasmaa, amministratore delegato ad interim di Nokia. Con l'accordo, Microsoft acquista i marchi Lumia e Asha e ha la licenza su quello Nokia. "Nokia continuerà ad avere e gestire il marchio Nokia e manterrà il proprio portafoglio brevetti", garantendo a Microsoft una licenza di 10 anni sui suoi brevetti.



A Nokia Microsoft metterà subito a disposizione un finanziamento da 1,5 miliardi di euro in tre tranche da 500 milioni di euro in obbligazioni convertibili. L'accordo con Nokia mostra la volontà di Microsoft nel rafforzarsi nella telefonia mobile, dove resta indietro rispetto a Samsung e Apple.