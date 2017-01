foto Ansa

11:47

- "Non avere crescita né opportunità di lavoro per i giovani comporta un rischio di tenuta per il sistema sociale". Parola di Giorgio Squinzi, che non esclude addirittura il rischio rivolta nel futuro del Paese. E sull'ipotesi che gli imprenditori scendano in piazza dice: "Penso che nelle piazze scenderanno coloro che non hanno lavoro, che non vedono opportunità per il loro futuro. Dobbiamo evitarlo".