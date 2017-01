Telecom vende La7 a Urbano Cairo

foto Dal Web Correlati La7, trattativa esclusiva con Urbano Cairo 17:40 - La vendita di La7 a Cairo Communication è andata in porto: il via libera alla cessione è stato confermato dallo stesso editore e da fonti finanziarie, dopo l'anticipazione su Twitter di Gad Lerner. Così il giornalista sul social network: "E' fatta. Telecom cede La7 a Urbano Cairo". L'editore ha acquisito la rete televisiva per un milione di euro. - La vendita di La7 a Cairo Communication è andata in porto: il via libera alla cessione è stato confermato dallo stesso editore e da fonti finanziarie, dopo l'anticipazione su Twitter di Gad Lerner. Così il giornalista sul social network: "E' fatta. Telecom cede La7 a Urbano Cairo". L'editore ha acquisito la rete televisiva per un milione di euro.

"La 7? Ho preso una bella patata bollente". Con quest'unica battuta, ai microfoni di Radio 24, Urbano Cairo ha confermato l'acquisizione dell'emittente. Al termine del cda di Ti Media, durato circa tre ore, la consigliera Irene Bignardi ha parlato di "clima sereno" in consiglio.



Prima del trasferimento della partecipazione, La7, spiega una nota "sarà ricapitalizzata per un importo tale per cui avrà una posizione finanziaria netta positiva non inferiore a 88 milioni di euro. Tale ricapitalizzazione contribuirà altresì a raggiungere il livello di patrimonio netto concordato, pari a 138 milioni".