La7, trattativa esclusiva con Urbano Cairo

Il Consiglio di Amministrazione di Telecom Italia, si legge nella nota, ha esaminato le offerte e "ha approvato l'avvio di una fase di negoziazione in esclusiva con Cairo Communication per la cessione dell'intera partecipazione in La7 Srl con l'esclusione della quota di MTV Italia (51%) detenuta dalla stessa La7". La decisione è stata comunicata al presidente di Telecom Italia Media, società che controlla l'emittente televisiva, "per le determinazioni di competenza".- La decisione di dare al'esclusiva sulla vendita de La7 è stata presa "a maggioranza" e non all'unanimità. Lo ha precisato lasciando la sede di Telecom il consigliere Tarak Ben Ammar il quale ha poi aggiunto: "Il messaggio che abbiamo voluto dare è che la politica non entra nel cda di Telecom, abbiamo preso una decisione prima delle elezioni nel solo interesse dell'azienda".- "Prendiamo atto della decisione del CdA di Telecom". Così commenta, in una nota, l'imprenditoreche aveva manifestato il suo interesse per La7 , al termine del board di Telecom. "Volevamo tentare di costruire un modello nuovo di società di media", ha aggiunto, "che coinvolgesse un gruppo di investitori italiani, professionisti che lavorano attualmente a La7 ed altri che sarebbero arrivati, per cercare di sviluppare ancora con più determinazione un polo televisivo coerente con i principi di salvaguardia dell'indipendenza dell'informazione". Dopo la concessione dell'esclusiva a Cairo Communication, "ci auguriamo che questo avvenga comunque, il Paese ne ha sicuramente bisogno", conclude Della Valle.- Urbano Cairo avrà due settimane di tempo per definire l'acquisto de La7 e ora che ha l'esclusiva guarda già avanti. "Ora è importante mettersi velocemente al lavoro per dare slancio alla rete che ha dei punti di forza notevoli ma anche costi notevoli. Bisogna trovare un equilibrio" ha commentato a caldo.