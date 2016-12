foto Ansa

16:44

- E' stato rinviato di una settimana il Cda di Alitalia, che era previsto per domani. Il Consiglio d'amministrazione dovrà a questo punto essere riconvocato, probabilmente per lunedì prossimo. Sembra che occorra più tempo ai vertici della società per completare gli approfondimenti tecnici riguardo all'operazione di finanziamento da parte dei soci. Operazione che risulta necessaria per riequilibrare appunto la posizione finanziaria dell'azienda.