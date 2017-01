Benzina sempre più cara. E il petrolio scende

Eni Total/Erg Esso IP Benzina 1,925 1,928 1,918 1,927 Diesel 1,807 1,810 1,801 1,810 Gpl 0,779 0,789 0,769 0,780 Q8 Shell Tamoil No logo Benzina 1,925 1,919 1,921 1,829 Diesel 1,806 1,808 1,804 1,702 Gpl 0,790 0,784 0,783 0,768

E così, a fronte di quotazioni internazionali in leggera flessione (il petrolio viene scambiato a New York a 95,34 dollari, in ribasso di 13 centesimi), i listini dei carburanti sono invece in leggera salita sull'onda degli ultimi ritocchi dei prezzi raccomandati, che oggi risultano però fermi.In particolare, c'è da constatare che nelle regioni ad accisa locale più elevata della media nazionale i prezzi della benzina al "servito" sono superiori ai due euro per la maggior parte dei marchi negli impianti che non effettuano sconti o praticano prezzi ridotti unicamente nella modalità self. In ogni caso è ipotizzabile che, qualora le quotazioni internazionali salissero a causa dell'instabilità dei mercati e/o di fenomeni eccezionali (meteo, Venezuela) la soglia dei due euro possa essere superata in maniera diffusa anche in altre regioni del Centrosud. Anche i no logo risultano a loro volta stabili o in leggera salita.A livello Paese, secondo quanto risulta in un campione di stazioni di servizio che rappresenta la situazione nazionale per check-up prezzi Quotidiano Energia, il prezzo medio praticato della benzina (sempre in modalità "servito") va da 1,918 euro/litro di Esso a 1,928 di TotalErg (no logo a 1,829). Per il diesel si passa da 1,801 euro/litro sempre di Esso a 1,810 di Ip, Esso e TotalErg (no-logo a 1,702). Il gpl infine è compreso tra 0,779 euro/litro di Eni e 0,790 di Q8 (no-logo a 0,768.Ecco i prezzi medi praticati oggi al servito.