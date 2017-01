In arrivo nuovi rincari per i carburanti

foto Dal Web 11:29 - Si preannuncia un Ferragosto caldissimo sul fronte dei prezzi dei carburanti con il diesel che raggiunge un nuovo record a 1,800 euro al litro. Stando alle rilevazioni di Staffetta Quotidiana, infatti, con un aumento da 1,5 centesimi la Shell porta il gasolio al nuovo massimo e la verde a 1,893. Aumenti (da 1 centesimo) anche per la Esso: la verde è a 1,892 euro mentre il diesel a 1,798. - Si preannuncia un Ferragosto caldissimo sul fronte dei prezzi dei carburanti con il diesel che raggiunge un nuovo record a 1,800 euro al litro. Stando alle rilevazioni di Staffetta Quotidiana, infatti, con un aumento da 1,5 centesimi la Shell porta il gasolio al nuovo massimo e la verde a 1,893. Aumenti (da 1 centesimo) anche per la Esso: la verde è a 1,892 euro mentre il diesel a 1,798.

Il nuovo record del diesel stabilito oggi batte il precedente del 29 marzo e pari a 1,795 euro al litro. E' dunque la prima volta, stando a queste rilevazioni che non tengono conto di eventuali addizionali in alcune zone del Paese dove quindi i carburanti risultano ancora più cari, che il gasolio supera la barriera di 1,8 euro al litro.



Si profila dunque un Ferragosto caldissimo sul fronte dei prezzi, anche perché le quotazioni internazionali non danno tregua. Ieri, il prezzo internazionale della benzina si è attestato a 664 euro per mille litri (+9), quello del diesel a 684 euro per mille litri (+6).



Rincarano anche le accise

A ciò si deve aggiungere il nuovo aumento, da domani, delle accise sui carburanti. L'Agenzia delle Dogane ha annunciato che dall'11 agosto e fino al 31 dicembre 2012 le aliquote dell'accisa sulla benzina saliranno di 4,20 euro per 1.000 litri (da 724,20 a 728,40 euro per 1.000 litri) e quelle sul diesel dello stesso importo (da 613,20 a 617,40 euro per 1.000 litri). Incrementi che si traducono in +0,42 centesimi al litro e, includendo anche l'Iva al 21%, in circa 0,51 centesimi al litro.



L'incremento, previsto dall'art. 33 comma 30 della legge di Stabilità 2012, rileva il Quotidiano Energia, genererà maggiori entrate per le casse statali pari a 65 milioni di euro per rendere strutturale il bonus per i gestori carburanti e fare fronte alla riscossione agevolata delle imposte nelle zone terremotate dell'Abruzzo.