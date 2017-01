Ti piace la moda? Diventa una fashion blogger

- Una macchina fotografica, un sorriso e un computer. Basta questo per diventare una fashion blogger, un’esperta di tutto ciò che riguarda moda, vestiti e personal style. Non si tratta di essere solo un’amante delle sfilate ma piuttosto un'esperta di fashion che diffonde in rete outfit, foto che la ritraggono mentre indossa abiti, borse e scarpe firmate.

Per iniziare la carriera da esperta di moda bisogna per prima cosa creare un blog, attraverso Wordpress.com o Blogspot.com, dando un nome accattivante al portale. Il nome è il biglietto da visita quindi pensateci con calma, non c'è fretta. È indispensabile un primo investimento per acquistare i primi abiti da pubblicizzare. Fashion blogger raccontano che la spesa iniziale si può aggirare attorno ai mille euro ma può anche essere più contenuta.

L’ideale sarebbe proporre un outfit al giorno, indossando capi di cui si indica la marca, la collezione e il prezzo. Fino a qualche tempo fa era necessaria una macchina fotografica professionale per esaltare al meglio le caratteristiche di vestiti e degli accessori ma oggi con un iPhone e Instagram si può fare un buon lavoro.

Fatto questo bisogna focalizzarsi su un unico obiettivo, attirare più visitatori possibile. È necessario conoscere i trucchi dei motori di ricerca (SEO) per fare in modo che il proprio blog compaia nelle prime pagine di ricerca su Google quando si cerca un vestito o una borsa alla moda. È fondamentale usare le giuste parole chiave e pubblicizzarsi sui social network attraverso una pagina Facebook e un’utenza Twitter create ad hoc. L’uso dell’inglese aumenta la possibilità di portare più click al proprio portale. Ma se non lo si parla nessun problema, basterà usare il traduttore di Google per rendere disponibile il vostro fashion blog in 50 lingue.

Più persone visitano il sito più aumentano le possibilità che un’azienda sia disposta a pagarvi per mettere una pubblicità sul portale. Se i contatti aumentano di settimana in settimana è molto probabile che inizino ad arrivare anche i primi buoni acquisto mandati da marchi intenti o raggiungere il pubblico del nuovo blog. Le migliori fashion blogger italiane ricevono inviti alle sfilate più prestigiose, vestiti in regalo e banner (messaggi pubblicitari a pagamento sul proprio sito) del valore di 3mila euro al mese.

Ma attenti. “Se stai facendo il blog solo per fare soldi, sei nel posto giusto per la ragione sbagliata”, si legge su Indipendent Fashion Blogger. L’obiettivo deve essere quello di fare sognare le lettrici. Con un outfit al giorno ben curato il sito si diffonderà e si inizieranno a raccogliere i frutti del proprio lavoro. La cosa più importante però resta la costanza: per arrivare a guadagnare si deve dedicare tempo, dalle 4 ore al giorno all’intera giornata.

Tre storie di chi ce l’ha fatta

Chiara Ferragni, bocconiana di 24 anni, è la fashion blogger più famosa d’Italia. Il suo theblondsalad.com ha 90mila contatti al giorno (il 65% all’estero). Nei primi sei mesi dalla nascita del blog ha avuto un fatturato di 50mila euro. I banner pubblicitari sul suo sito vengono venduti anche per 3mila euro al mese. Chiara dedica tutta la sua giornata al suo blog e si fa aiutare dal fidanzato fotografo per proporre ogni giorni gli outfit più glamour.

Virginia Varinelli, 27 anni, laurea alla Bocconi, è l’ideatrice di uglytruthofv.com, che ha 13mila contatti al giorno. Ci dedica 4 ore al giorno e anche lei si fa fotografare dal ragazzo professionista.

Nicoletta Reggio, 25 anni, ha creato scentofobsession.com. Il suo guadagno è di 800 euro al mese a cui si aggiungono i buoni d’acquisto che le vengono inviati in omaggio dai siti di shopping on line. Il primo buono le è stato spedito da un sito svedese dopo 4 mesi dalla nascita del suo blog.

