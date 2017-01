Borsa, Facebook è un flop

foto Afp

11:42

- Facebook tonfa in Borsa. Dopo l'attesissimo esordio a Wall Street, quando il titolo, a fine seduta, era rimasto in linea con le quotazioni stabilite per l'ipo, lunedì il gruppo di Mark Zuckerberg ha ceduto addirittura l’10,99, fermandosi a 33,12 dollari per azione, in una seduta che ha visto Wall Street chiudere in positivo. Forbes non usa mezzi termini: "Un fallimento".