Comoda, vivibile, usata: ecco la casa dei sogni

Se location e metratura sono importanti (meglio una casa in zona semi centrale di 90-120 metri quadrati), la “vivibilità” diventa indispensabile. Si cercano quindi spazi non stretti, di dimensioni adeguate alle esigenze del nucleo famigliare, ben serviti dai trasporti pubblici.

Ecco che il balcone diventa un elemento irrinunciabile per un acquirente su tre, mentre la terrazza è il sogno per la maggioranza. Nella casa dei sogni non può poi mancare un ampio soggiorno, spazio per ricevere gli ospiti e per svolgere gran parte delle attività quotidiane. Dal sondaggio traspare anche la passione degli italiani per l’usato. Le preferenze degli intervistati hanno fatto emergere un maggior orientamento verso l’acquisto di una casa usata in buono stato o anche da ristrutturare (47% del campione), rispetto al nuovo (preferito solo dal 16,9% dei rispondenti).

Grandi sogni ma budget limitato: per l’acquisto della casa dei desideri la cifra a disposizione delle famiglie è in media 187mila euro, il 25% in meno rispetto al valore medio di mercato dell'immobile tipo.

“In questa fase di forte incertezza del quadro economico complessivo, uno dei principali elementi di debolezza del mercato immobiliare è indiscutibilmente legato alla sostenibilità del mutuo che, nella maggior parte dei casi, è indispensabile per finanziare l’acquisto della casa”, commenta Stefano Magnolfi, Direttore Real Estate Services di CRIF. Un modo per dire che in momenti di crisi la casa dei desideri resta disponibile forse solo nei sogni degli italiani.