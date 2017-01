Design42day, il blog a caccia di tendenze

foto Tgcom24

17:48

- Due giovani ventinovenni amici d'infanzia e un progetto nato per caso, una notte aspettando che scattasse il verde al semaforo. Design42day è un sito creato nel 2007 da Riccardo Capuzzo, ma con l'entrata in scena nel 2010 del secondo socio, Patrick Abbattista, in breve tempo è passato dall'essere un blog di nicchia all'essere una rivista web internazionale di prestigio. I due ragazzi si occupano di selezionare e promuovere le migliori creazioni di design e utilizzano un unico parametro di giudizio: la meritocrazia