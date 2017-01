Inflazione, paniere sempre più tecnologico

foto Afp

- Cambia il paniere dell'Istat per il calcolo dell'inflazione. Nel 2012 entrano l'eBook download, il libro elettronico, l'eBook reader (l'apparecchio per la lettura) e la mediazione civile. Il paniere si arricchisce anche delle lotterie istantanee, come il Gratta e Vinci. Il paniere 2012 è composto da 1.398 prodotti, aggregati in 597 posizioni rappresentative, sulle quali vengono calcolati mensilmente i relativi indici dei prezzi al consumo.