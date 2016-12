Apple, Turchia: "Venga da noi, offriremo migliori incentivi fiscali"

"Apple dovrebbe trasferirsi in Turchia, saremmo felici di offrire incentivi fiscali più generosi". La proposta è stata avanzata su Twitter dal vicepremier di Ankara, Mehmet Simsek, in riferimento all'accordo fiscale portato avanti dal gigante di Cupertino con l'Irlanda e sanzionato dall'Antitrust Ue con il pagamento di 13 miliardi di euro. La società californiana "non dovrebbe avere a che fare con la burocrazia europea", ha aggiunto Simsek.