Apple crede nell'Italia e apre il primo centro di sviluppo app d'Europa

"L'Europa è la patria di alcuni degli sviluppatori più creativi al mondo e siamo entusiasti di aiutare la prossima generazione di imprenditori in Italia ad acquisire le competenze necessarie per avere successo - dice Tim Cook, Ceo di Apple -. Il fenomenale successo dell'App Store è una delle forze trainanti dietro gli oltre 1,4 milioni di posti di lavoro che Apple ha creato in Europa e presenta opportunità illimitate per le persone di tutte le età e aziende di ogni dimensione in tutto il continente".



Apple lavorerà con partner in tutta Italia che forniscono formazione per sviluppatori per completare questo curriculum e creare ulteriori opportunità per gli studenti. Apple prevede di ampliare questo programma estendendolo ad altri paesi a livello mondiale".



Renzi: "Venerdì Tim Cook in Italia" - "Sul tema del digitale e dell'innovazione vorrei segnalare che avevo messo nella e-news la chiusura di due colpi importanti per il nostro sistema Ict, il primo con Cisco il secondo con Apple, che aprirà a Napoli una bella realtà di innovazione, di apps, credo circa seicento persone, se ho visto bene i numeri - ha detto il presidente del Consiglio -. Venerdì Tim Cook sarà qua, ci parleremo dopo l'incontro a Milano di novembre scorso e dopo l'ottimo accordo governo-Apple sulle pendenze fiscali".