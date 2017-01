Affitto o mutuo, quanto spendono le famiglie italiane per l'abitazione

Eppure, nonostante le condizioni oggi senza dubbio più favorevoli, il dubbio resta il medesimo: meglio comprare o affittare? La decisione è il più delle volte condizionata da diversi fattori (situazione occupazionale, disponibilità economica...), ma una recente indagine dell'ufficio studi del Gruppo Tecnocasa mette in luce come, tra quanti nel primo semestre 2016 hanno preferito la seconda ipotesi, l'affitto sia dettato da una scelta abitativa nel 61,3% dei casi, mentre il 35% lo fa per motivi di lavoro e il 3,9% per studio (quest'ultima fattispecie risulta in calo rispetto al 2015).



Nelle grandi città il rendimento annuo lordo delle abitazioni (dal 2004 al primo semestre 2016) si è attestato intorno al 4,7%. Il rendimento annuo lordo di un immobile in locazione – spiega l'ufficio studi Tecnocasa – è il rapporto tra i canoni di locazione annui (cioè la somma delle 12 mensilità) e il capitale investito per l’acquisto dell’immobile.



Ma quanto spendono le famiglie italiane che vivono in affitto? Dai dati Istat (Annuario statistico italiano 2016) emerge, per prima cosa, che nel 2015 il 18% delle famiglie paga un affitto per l’abitazione in cui vive (la percentuale è più bassa nelle Isole dove è circa la metà rispetto a quelle del Nord-ovest e del Sud, entrambe intorno al 20%; in generale le famiglie affittuarie sono più diffuse nelle città metropolitane). Poco più di 3,2 milioni di famiglie (pari al 17,7% di quelle che vivono in abitazioni di proprietà), invece, pagano un mutuo.



Tra chi paga l'affitto, la spesa media effettiva per l’affitto è pari a 430,56 euro a livello nazionale, cifra che sale a 506,55 euro mensili nel Nord-ovest, mentre l'esborso è molto più contenuto nelle Isole, 260,77 euro. Nelle città metropolitane mediamente si paga un affitto pari a 476,67 euro mensili, circa 80 euro in più rispetto alla media osservata nei comuni fino a 50 mila abitanti che non fanno parte delle aree metropolitane.



Tra quanti pagano il mutuo la rata media mensile è di 586,41 euro, con una differenza che va dai 619 euro del Centro ai 497 delle Isole mentre nelle città metropolitane si raggiungono i 636 euro mensili. A queste spese si aggiungano ovviamente quelle per le utenze: ad incidere maggiormente è la bolletta per il gas e altri combustibili, un'uscita in media di 66,99 euro al mese (al Nord si registrano anche valori superiori agli 80 euro).