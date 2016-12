Accelera la produzione industriale: in un anno è cresciuta del 2,9%

A ottobre accelera la produzione industriale, che per l' Istat aumenta dello 0,5% rispetto a settembre e del 2,9% rispetto a ottobre 2014 . Lo scorso mese gli incrementi erano stati rispettivamente dello 0,2% e dell'1,8%. Sono in crescita congiunturale tutti i raggruppamenti principali di industrie tranne l'energia (-0,7%).

Per i beni di consumo l'incremento è pari all'1,4% sul mese e al 2,1% sull'anno, per i beni intermedi dello 0,9% sul mese e del 2,4% sull'anno e per i beni strumentali dello 0,6% sul mese e del 4,8% sull'anno.



Segno più - Tra i settori di attività economica, la maggiore crescita tendenziale riguarda la fabbricazione di mezzi di trasporto (+23,9%), la fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (+15,9%) e la produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (+15,8%).



Segno meno - Le diminuzioni maggiori si rilevano nei settori dell'attività estrattiva (-7,8%), delle industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori (-3,6%) e delle industrie alimentari, bevande e tabacco (-1,4%). Nella media dei primi dieci mesi dell'anno la produzione è aumentata dell'1,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.