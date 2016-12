Abc Digital: il programma di alfabetizzazione digitale per gli over60 diventa un modello replicabile

Si è conclusa la seconda edizione del progetto Abc Digital , il programma di alfabetizzazione digitale voluto da Assolombarda , grazie a cui i giovani salgono in cattedra per insegnare agli over 60 come navigare in Internet o usare le moderne tecnologie. Alla presentazione dei risultati di due anni di attività, è stato rilasciato il nuovo sito e sono stati premiati i 10 istituti scolastici più attivi della città metropolitana di Milano e delle province di Brescia , Lodi , Monza e Brianza . Ma la novità è che Abc Digital diventa modello replicabile: registrandosi al sito è, infatti, possibile proporre i corsi al proprio istituto, come esperienza di alternanza scuola-lavoro, o in qualsiasi altro contesto.

I numeri sono in notevole crescita rispetto alla prima edizione: 23 partner, 35 scuole coinvolte, più di 110 trainer e tutor aziendali, circa 2500 over60 formati da oltre 1250 studenti e più di 2600 ore d'aula.



Abc Digital fa parte del piano strategico di Assolombarda "Far volare Milano" e punta a ridurre il digital divide e poter così rendere realizzabili gli obiettivi dell'Azienda Digitale Europea per la competitività del territorio. Inoltre, mira a rendere Milano una città digitale accessibile a tutti. L'iniziativa è anche un'opportunità di alternanza scuola-lavoro per il potenziamento delle competenze digitali dei giovani coinvolti.



Nell'ambito del piano strategico è, inoltre, stato realizzato un modello che mette Abc Digital a disposizione di chiunque voglia riproporlo nella propria realtà.



“Il nostro obiettivo è diffondere la cultura digitale proprio tra quella fascia di cittadini che rischia altrimenti di rimanere esclusa dai servizi offerti da un’area metropolitana sempre più smart e interconnessa. - dichiara Gianfelice Rocca, presidente di Assolombarda - E per farlo usiamo un approccio semplice, un linguaggio non tecnico, anche grazie al coinvolgimento degli studenti delle scuole superiori. Abc Digital nasce con questo spirito e trae la sua forza dall’integrazione tra i numerosi partner: una community di imprese, istituzioni, scuole, terzo settore che ha messo a fattor comune energie e competenze”.



Secondo Rocca, però, "gli obiettivi al 2020 dell’Agenda Digitale sono ancora ben lontani". Spiega, infatti, il presidente di Assolombarda: “Se si considera lo stato di avanzamento verso un’economia e una società digitali, l’Italia è al 25° posto su 28 stati europei, la Germania al 9°, la Spagna al 15°, la Francia al 16°. E gli utenti abituali di internet sono ancora pochi, nonostante l’avanzamento degli ultimi anni: se in Germania si parla dell’84% della popolazione, in Italia ci si ferma al 63% (ma era il 42% nel 2009). Va un po’ meglio in Lombardia, con il 70%”.



Le scuole premiate sono: Istituto di Istruzione Superiore ‘Carlo Emilio Gadda’; Istituto di Istruzione Superiore ‘Ettore Molinari’; Istituto di Istruzione Superiore ‘Oriani-Mazzini’; Istituto di Istruzione Superiore ‘Cremona-Zappa’; Liceo Classico Statale ‘Arnaldo’; Liceo Scientifico Statale ‘Elio Vittorini’; Istituto di Istruzione Superiore ‘Luigi Einaudi’; Istituto di Istruzione Superiore ‘Emilio Alessandrini’; Liceo Scientifico Statale ‘Donato Bramante’; Istituto di Istruzione Superiore di Codogno.