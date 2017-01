Sangalli: bonus 80 euro non basta "I consumi rimangono al palo"

12:11 - "Il bonus di 80 euro anche se ha mosso qualcosa non è riuscito a provocare uno shock sui consumi e a stabilizzare la fiducia sconfiggendo l'incertezza". Lo afferma il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli. "Quella del bonus è una misura che va nella giusta direzione anche se ha ingiustamente escluso i lavoratori indipendenti, ma per ricostituire il reddito delle famiglie - ha aggiunto - bisogna fare molto di più".

Tra l'altro, secondo il numero uno di Confcommercio, il bonus è stato percepito dai cittadini come una "misura episodica". Insomma, Sangalli promuove l'iniziativa definendola "certamente un inizio" e augurandosi che "possa essere una boccata d'ossigeno", ma il suo è un giudizio positivo soltanto a metà: servirebbe ben altro per rilanciare davvero i consumi e soprattutto per far tornare la fiducia.