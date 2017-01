Padoan: "Niente manovre aggiuntive" A famiglie: "Bonus Irpef permanente"

15:59 - "Si stenta ad uscire dalla recessione, ma ci sono segnali positivi che andranno apprezzandosi nei prossimi trimestri ed anni". Così il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, commenta la crisi assicurando, tuttavia, che l'Italia non avrà bisogno di nessuna "troika". "Il Paese deve riformarsi da solo e lo sta facendo, ma dobbiamo farlo - è il suo avvertimento - ancora più in fretta". Poi aggiunge: "Permanente il Bonus Irpef".

"Il 3% di deficit/pil nel 2014, e anche nel 2015 non sarà superato e non ci sarà bisogno di una manovra aggiuntiva", ribadisce il ministro dell'Economia al Sole 24 Ore, "Si possono fare tagli buoni e giusti e il governo farà di tutto per evitare l'applicazione di misure di salvaguardia come sono quelle dei tagli lineari o nuove tasse".



"Le riforme strutturali - spiega Padoan - sono la caratteristica fondamentale della strategia del governo". Ed include quelle istituzionali "anche perché hanno un impatto molto importante sul funzionamento dell'economia" per due ragioni: semplificazione del processo legislativo e certezza della durata dei governi. "Fattori importanti - aggiunge - per stabilizzare la fiducia e le aspettative di imprese, famiglie e investitori internazionali".



"Bonus Irpef sarà permanente" - Il ministro parla anche degli 80 euro in più in busta paga in un'intervista al Tg2: "Abbiamo abbattuto le tasse. Con la legge di Stabilità renderemo permanente il bonus, quindi alle famiglie dico: dovete avere allo stesso tempo fiducia e spendere al meglio le risorse aggiuntive che vi vengono trasmesse".