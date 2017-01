Nuovo Pil, Istat: in calo deficit e debito

16:27 - In base al nuovo sistema europeo dei conti, che introduce anche attività illegali come droga e prostituzione, il livello del Pil nominale per l'anno 2013 è stato rivisto al rialzo del 3,8% (ma il tasso di variazione non cambia). Inoltre il debito pubblico 2013, ricalcolato dall'Istat, si attesta al 127,9% del Pil, da 132,6% calcolato secondo il vecchio sistema. Anche il rapporto deficit-Pil 2013 migliora di 0,2 punti, fermandosi al 2,8%, invece che al 3,0%.

In base al nuovo sistema europeo dei conti (Sec2010), l'indebitamento netto si riduce, in valore assoluto, di circa 2 miliardi. Il tasso di variazione del Pil in volume del 2013 tuttavia non cambia, restando pari al -1,9%. D'altra parte il livello aumenta per tutti gli anni considerati e quindi gli scarti tendono ad "annullarsi".



Nuovo Pil, livello 2013 sale di oltre 58mld - Per effetto del processo di revisione straordinaria, il livello del Pil ai prezzi di mercato è aumentato, rispetto alla stima diffusa precedentemente di 58,880 miliardi per il 2013 (+3,8%), rileva l'Istat, ricalcolando il Prodotto interno lordo secondo le nuove regole.