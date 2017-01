Moda, l'Italia perde anche Krizia Il gruppo è stato venduto ai cinesi

24 febbraio 2014 Moda, l'Italia perde anche Krizia

20:05 - Il gruppo italiano di moda Krizia è stato venduto ai cinesi della Shenzen Marisfrolg Fashion, azienda attiva nel mercato asiatico del pret-a-porter di fascia alta. La formalizzazione dell'accordo è attesa per aprile. Lo rende noto, in un comunicato apparso sul suo sito web, la fondatrice del marchio, Mariuccia Mandelli: "La nuova proprietà porterà Krizia a raggiungere nuovi successi nel mondo".

Sarà la fondatrice dell'azienda cinese, Zhu CongYun, a ricoprire il ruolo di presidente del board e di direttore creativo della casa di moda milanese. Il debutto della sua prima collezione sarà tra un anno esatto, a Milano Moda Donna in programma nel febbraio del 2015.



Le due società hanno dichiarato di aver trovato un accordo per il trasferimento della divisione Moda di Krizia alla società asiatica, che è tra le cento più grandi aziende di moda in Cina. Visto che la formalizzazione è attesa entro aprile, le due aziende però precisano che "in questa fase non desiderano rilasciare dettagli sulla transazione".



Il gruppo cinese, nato nel 1993, prevede nei prossimi cinque anni di aprire nuovi negozi a insegna Krizia a Pechino, Shanghai, Guangzhou, Shenzen e Chengdu e di inaugurare di nuovo i punti vendita Krizia nelle più importanti città in Europa, Giappone e Usa.



La Mandelli ha spiegato di essere "felice di aver incontrato Mrs. Zhu, con cui mi sono trovata subito in profonda sintonia. Penso che abbia la forza e il talento per continuare al meglio il nostro lavoro e portare Krizia a nuovi successi nel mondo".



Allo stesso tempo, Zhu spiega di essere una "grande ammiratrice del lavoro di Mariuccia Mandelli e davvero orgogliosa di prenderne l'eredità. Voglio dare continuità allo stile di Krizia, con collezioni tutte made in Italy". Per questo, conclude, "sono decisa a rafforzare il mito di Krizia nel mondo, seguendone lo stile e ripetendone i grandi successi".