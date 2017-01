Lo speciale "Tgcom24 Sos Lavoro" diventa adesso un ebook gratuito

11:00 - Tgcom24 ha esplorato per alcune settimane il mondo dell'occupazione. Ha fatto una ricognizione, spesso spietata, dei numeri che inquadrano oggi il lavoro e la sua assenza.



Ha incontrato i giovani che pur di non accettare l'etichetta di "bamboccioni" hanno fatto i bagagli e si sono traferiti dall'altra parte del mondo alla ricerca di una possibilità. Ha cercato di capire la legislazione che regola argomenti delicati come gli stage, le assunzioni e i licenziamenti. Ha interpellato gli esperti di selezione del personale per capire come affrontare in modo efficace la ricerca di impiego e la fase del colloquio.



Adesso tutti gli articoli dello speciale sono diventati un ebook realizzato in collaborazione con ManPowerGroup Italia. Come scrive Paolo Liguori nella prefazione, questo lavoro "si rivolge ai giovani in cerca di prima occupazione". Perché - continua il direttore di New Media Mediaset - "quando si lancia un Sos vuol dire che ci si trova di fronte a un pericolo estremo".



Tgcom24 vuole essere vicino a quanti si sentono in pericolo: e se non sempre sarà possibile dare risposte, ci riempirà di soddisfazione quanto meno l'aver richiamato l'attenzione sulle domande più diffuse e impellenti.



Per scaricare gratuitamente la versione integrale dell'ebook, CLICCA QUI e seleziona l'opzione SALVA (l'icona del floppy disk).



Qui di seguito trovi invece una breve anteprima del libro digitale: