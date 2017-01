L'americana Whirpool compra Indesit

14:21 - Whirlpool ha raggiunto un accordo con Fineldo e la famiglia Merloni per la cessione di Indesit Company alla società Usa. Whirlpool acquisterà il 60,4% (il 66,8% dei diritti di voto) della compagnia marchigiana per 758 milioni di euro pari a 11 euro per azione. Whirpool lancerà poi un'opa sulle rimanenti azioni Indesit.

In questa operazione Whirlpool ha contemporaneamente sottoscritto accordi di compravendita di azioni con la holding della famiglia Merloni Fineldo per una partecipazione pari al 42,7% del capitale di Indesit e con alcuni membri della famiglia per una partecipazione pari al 13,2% del capitale e con Claudia Merloni per una quota del 4,4%. Il totale della percentuale del capitale sociale di Indesit oggetto del passaggio è appunto del 60,4% del capitale sociale di Indesit che rappresenta il 66,8% dei diritti di voto.



L'acquisizione del controllo di Indesit è soggetta all'autorizzazione del Tribunale di Ancona e delle autorità antitrust, viene spiegato nella nota, ed è previsto che venga conclusa entro la fine del 2014. "L'accordo annunciato oggi ha l'obiettivo di dotare Indesit di tutti gli strumenti per costruire un futuro solido e sostenibile - ha affermato Gian Oddone Merli, amministratore delegato di Fineldo commentando l'operazione -. Nel corso di un dialogo durato molti mesi, Whirlpool ha dimostrato di essere il partner giusto in grado di esprimere una progettualità che premi il percorso di crescita e di attenzione alla qualità che ha sempre caratterizzato Indesit. I benefici che Indesit trarrà da questo investimento sono molteplici, non ultimo la possibilita' di permettere al proprio know-how e ai propri prodotti di raggiungere una scala davvero globale".



"Ci aspettiamo che questa opportunità posizioni il nostro business europeo su un percorso di crescita e di continua creazione di valore insieme a una società di riconosciuto standing e affermata quale Indesit" ha invece messo in evidenza Jeff Fettig, presidente e chief executive officer di Whirlpool Corporation. "Whirlpool - ha aggiunto - valuta i progetti di acquisizione basandosi su complementarieta' strategica, creazione di valore per gli azionisti, e un elevato livello di fiducia nella propria capacita' di portare a termine l'operazione. Riteniamo che questa acquisizione ci posizionerà in maniera ideale per una crescita sostenibile in un mercato altamente competitivo e sempre più globale quale quello degli elettrodomestici in Europa".